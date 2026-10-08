बेतिया में सड़क किनारे बकरी चरा रहे बालक को स्कार्पियो ने कुचला, मौके पर मौत

संवाद सूत्र, नौतन (पश्चिम चंपारण)। गोपालगंज-मंगलपुर मुख्य सड़क पर बरियारपुर चेकपोस्ट के समीप सड़क के किनारे गुरुवार की शाम चार बजे बकरी चारा रहे आठ वर्षीय बालक को स्कार्पियो ने रौंद दिया।

बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बरियारपुर वार्ड सात निवासी नंदकिशोर राम के पुत्र नंदन कुमार के रूप में हुई है। बच्चे को कुचलने के बाद चालक स्कार्पियो लेकर बेतिया की ओर फरार हो गया।