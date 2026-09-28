'कलियुग के सांप दो...', पश्चिम चंपारण में सरकारी हथियार के साथ रील बनाना महिला सिपाही को पड़ा भारी

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Police Female Constable Suspended: जिले के साठी थाना में तैनात महिला सिपाही वीणा कुमारी को सरकारी हथियार के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया है।

इंटरनेट पर वीडियो प्रसारित होने के बाद एसएसपी कुमार गौतम ने संज्ञान लेते हुए महिला सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी कड़े आदेश दिए गए हैं।

डीएसपी ने की जांच मीडिया सेल प्रभारी विश्व मोहन चौधरी ने बताया कि 26 सितंबर को सिपाही का सिविल ड्रेस में सरकारी हथियार के साथ रील वीडियो वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर इसकी विभागीय जांच यातायात डीएसपी अतनु दत्ता से कराई गई। जांच में पाया गया कि महिला सिपाही ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया एसओपी का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

औरंगाबाद की निवासी सिपाही जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू करा दी है। मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली वीणा कुमारी वर्ष 2025 से साठी थाना में पदस्थापित थीं।