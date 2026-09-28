'कलियुग के सांप दो...', पश्चिम चंपारण में सरकारी हथियार के साथ रील बनाना महिला सिपाही को पड़ा भारी
Bihar Police Social Media SOP Action: पश्चिम चंपारण के साठी थाना में तैनात महिला सिपाही वीणा कुमारी को सरकारी हथियार ...और पढ़ें
HighLights
महिला सिपाही वीणा कुमारी सरकारी हथियार के साथ रील बनाने पर निलंबित।
इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने लिया संज्ञान।
नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Police Female Constable Suspended: जिले के साठी थाना में तैनात महिला सिपाही वीणा कुमारी को सरकारी हथियार के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया है।
इंटरनेट पर वीडियो प्रसारित होने के बाद एसएसपी कुमार गौतम ने संज्ञान लेते हुए महिला सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी कड़े आदेश दिए गए हैं।
डीएसपी ने की जांच
मीडिया सेल प्रभारी विश्व मोहन चौधरी ने बताया कि 26 सितंबर को सिपाही का सिविल ड्रेस में सरकारी हथियार के साथ रील वीडियो वायरल हुआ था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर इसकी विभागीय जांच यातायात डीएसपी अतनु दत्ता से कराई गई। जांच में पाया गया कि महिला सिपाही ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया एसओपी का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
औरंगाबाद की निवासी सिपाही
जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू करा दी है। मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली वीणा कुमारी वर्ष 2025 से साठी थाना में पदस्थापित थीं।
इससे पूर्व भी वर्दी में बनाए गए उनके कुछ रील वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो चुके थे।
नियमों के पालन का निर्देश
एसएसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को इंटरनेट मीडिया उपयोग से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर लापरवाही मिलने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- AI से कमांडो जोड़कर फोटो पोस्ट करना बिहार महिला गृहरक्षक को पड़ा भारी, तीन महीने के लिए निलंबित