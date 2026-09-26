नेपाल में मूसलाधार बारिश से बिहार पर बाढ़ का खतरा, वाल्मीकिनगर बैराज से 2.73 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज

जागरण संवाददाता, बगहा। बिहार में लगातार बारिश और नेपाल से आ रहे भारी पानी के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर हैं।

26 सितंबर 2026 की सुबह वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता देखा गया। सुबह 6:00 बजे बैराज का अपस्ट्रीम जलस्तर 358.80 फीट और डाउनस्ट्रीम 356.60 फीट दर्ज किया गया, जहां से 2,67,200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा था।

पानी का डिस्चार्ज बढ़कर 2,73,600 क्यूसेक सुबह 7:00 बजे अपस्ट्रीम जलस्तर बढ़कर 359.00 फीट तक पहुंच गया। इसके बाद 8:00 बजे तक अपस्ट्रीम जलस्तर और चढ़कर 359.40 फीट तथा डाउनस्ट्रीम जलस्तर 356.80 फीट पर पहुंच गया, जिसके साथ बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़कर 2,73,600 क्यूसेक हो गया।

देवघाट पर सुबह 4:35 बजे डिस्चार्ज 3,01,950 क्यूसेक नदी में जलप्रवाह बढ़ने की मुख्य वजह नेपाल के जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश है। नेपाल के देवघाट स्टेशन से मिलने वाले आंकड़े बताते हैं कि वहां से गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है।

देवघाट पर सुबह 4:35 बजे डिस्चार्ज 3,01,950 क्यूसेक था, जो सुबह 5:55 बजे बढ़कर 3,14,600 क्यूसेक और सुबह 7:35 बजे तक 3,49,200 क्यूसेक पर पहुंच गया। देवघाट में लगातार पानी की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में वाल्मीकिनगर बैराज पर जलप्रवाह और अधिक बढ़ेगा।