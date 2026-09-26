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Bihar Weather Update: बिहार में तीन दिनों से बारिश जारी, 11 जिलों में बिजली गिरने और हवाओं का अलर्ट

By Prabhat Ranjan Edited By: Nishant Bharti
Published: Sat, 26 Sep 2026 07:37 AM (IST)

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार में तीन दिनों से बारिश जारी है, जिससे ...और पढ़ें

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बिहार का मौसम (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में बीते तीन दिनों से गरज-चमक के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। पटना सहित सभी जिलों में रुक-रुक कर हो रही वर्षा के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है। 

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। 

11 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

प्रदेश के 11 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद एवं अरवल में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। प्रदेश के तीन जिले पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24-48 घंटे के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के साथ अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। 

सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में 144 मिमी सर्वाधिक बारिश

राजधानी में 39.8 मिमी एवं सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में 144 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित 18 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस एवं 31.6 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ के कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 

शुक्रवार को पटना सहित गया, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, डेहरी, मोतिहारी, मधेपुरा, वैशाली, राजगीर, अरवल, मुंगेर एवं जहानाबाद में रूक-रूक कर छिटपुट वर्षा होने से मौसम सामान्य बना रहा। राजधानी में शुक्रवार को 1.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। भोजपुर में 54 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा दर्ज की गई।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

खगड़िया के बालतारा में 116.2 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 110.6 मिमी, बगहा में 98.2 मिमी, खगड़िया में 97 मिमी, पूर्वी चंपारण के ललबेगियाघाट में 92.2 मिमी, पश्चिम चंपारण के सिकटा में 84.6 मिमी, वाल्मीकि नगर में 78.2 मिमी, मुंगेर में 76.6 मिमी, सिवान के रघुनाथपुर में 76.2 मिमी दर्ज की गई।

सीतामढ़ी के परिहार में 73.6 मिमी, कटिहार के कुरसेला में 71.6 मिमी, खगड़िया के परबत्ता में 70.2 मिमी, बेगूसराय के साहेबपुर कनाल में 69.4 मिमी, गोपालगंज में 69.2 मिमी, पश्चिम चनपटिया में 68.4 मिमी, नालंदा के हरनौत में 68.4 मिमी, सिवान के दरौली में 67 मिमी दर्ज की गई।

 दरभंगा के बेनीबाद में 67 मिमी, सिवान के सिसवन में 62.2 मिमी, दरभंगा के कुशेश्वरस्थान में 61.2 मिमी, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 60 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 59.8 मिमी, ठाकुरगंज में 58.8 मिमी, तैबपुर में 58.8 मिमी एवं सिवान के गुठनी में 58.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 27.3 23.6
गया 26.8 24.2
भागलपुर 29.2 24.1
मुजफ्फरपुर 26.0 22.7