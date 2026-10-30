पश्चिमी चंपारण में शादी से पहले युवती का शव फंदे से लटका मिला, हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। साठी थाना क्षेत्र के रायबरवा में गुरुवार की शाम 20 वर्षीय सलोनी कुमारी का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला।

मृतका पूर्वी चंपारण जिले के पलनवा थाना क्षेत्र के आनंदीगंज वार्ड 14 निवासी अरुण साह की पुत्री थी। वह अपने नाना स्व. बैजनाथ साह और नानी लालमुनी देवी के साथ रायबरवा में रहती थी।

नानी के घर मिला शव

विधवा लालमुनी देवी का कोई बेटा नहीं है और उन्होंने सलोनी को अपने पास ही रखा था। गुरुवार की शाम करीब चार बजे लालमुनी देवी पेट्रोल पंप के पास स्थित दूसरे मकान पर गई थीं।

करीब एक घंटे बाद लौटने पर घर का दरवाजा बंद मिला और काफी प्रयास के बाद भी नहीं खुला। दरवाजा खुलने पर सामने आया शव इसके बाद पीछे से जाकर दरवाजा खुलवाया गया तो कमरे में सलोनी का शव पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने पर उसके पिता अरुण साह सहित अन्य स्वजन मौके पर पहुंचे। स्वजनों ने उसके गले पर निशान होने की बात कही है।