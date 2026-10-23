पश्चिम चंपारण में दर्दनाक हादसा, आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार गिरने से मासूम की मौत

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज/सांठी (पश्चिमी चंपारण)। Bihar Child Accident: पश्चिम चंपारण के सांठी थाना क्षेत्र के धमौरा पंचायत स्थित वृंदावन गांव में शुक्रवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया।

यहां खेल रहे एक पांच वर्षीय मासूम बच्चे के ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर चाहरदीवारी भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

केंद्र बंद कर लौटीं

मृतक बच्चे की पहचान वृंदावन गांव निवासी एलामुद्दीन के पांच वर्षीय पुत्र आयन आलम के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, वृंदावन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 143 की सेविका अंबारी खातून और सहायिका शीला देवी ताला बंद कर अपने घर जा चुकी थीं। इसी दौरान कुछ बच्चे केंद्र की दीवार के पास खेल रहे थे।