पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में पैर फिसलने से चार वर्षीय बच्चा डूबा, तलाशने में जुटी एसडीआरएफ

संवाद सूत्र, भितहा (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Child Missing: पश्चिमी चंपारण के भितहा प्रखंड क्षेत्र में गंडक नदी किनारे खेलते समय पैर फिसलने से चार वर्षीय बच्चा गहरे पानी में गिरकर लापता हो गया।

घटना गुरुवार की दोपहर चंद्रपुर गांव के समीप हुई। लापता बच्चे की पहचान गांव निवासी मुकेश गिरी के चार वर्षीय पुत्र श्याम गिरी के रूप में हुई है।

खेलते समय नदी में गिरा

स्थानीय मुखिया प्रति मजार हुसैन के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 11 बजे श्याम गिरी गांव के अन्य बच्चों के साथ गंडक नदी के किनारे खेलने गया था।

इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिरकर लापता हो गया। साथ खेल रहे बच्चों ने घटना की जानकारी ग्रामीणों और स्वजन को दी।

इसके बाद ग्रामीण और स्वजन आनन-फानन में नदी किनारे पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर सीओ अमरदीप कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी में लापता बच्चे की तलाश शुरू की।