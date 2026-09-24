बेतिया में बाइक की सीट के नीचे छिपा था चरस, पुलिस पहुंची तो भागने लगी महिला

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बैरिया में शराब के धंधे से जुड़ी एक महिला के घर पहुंची पुलिस को तलाशी के दौरान ऐसा राज मिला, जिसने टीम को भी चौंका दिया।

पुलिस को देखते ही महिला भागने लगी, लेकिन महिला सिपाही ने उसे दबोच लिया। इसके बाद घर में खड़ी बाइक की तलाशी ली गई तो सीट कवर के नीचे छिपाकर रखा गया 4 किलो 42 ग्राम चरस बरामद हुआ। बाइक के पास से इलेक्ट्रानिक तौल मशीन भी मिली। पुलिस ने बाइक जब्त कर महिला को गिरफ्तार कर लिया।

शराब के बाद चरस-गांजा के धंधे में उतरी बैरिया थाना क्षेत्र के बगही निमिया टोला गांव में बुधवार की रात पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिला सुजीत देवी पूर्व में शराब के साथ दो बार पकड़ी जा चुकी है। दोनों मामलों में वह जेल भी जा चुकी है। जेल से छूटकर आने के बाद उसकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर थी।

गतिविधियों की जांच करने पहुंची थी पुलिस पुलिस को महिला के दोबारा नशीले पदार्थों के कारोबार में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसआइ मंजय कुमार के नेतृत्व में टीम उसकी गतिविधियों की जांच करने बगही निमिया टोला पहुंची। पुलिस को देखकर महिला भागने का प्रयास करने लगी। हालांकि टीम में शामिल महिला सिपाही ने उसे पकड़ लिया।

सीट कवर के नीचे मिला चरस का पैकेट पुलिस ने घर में खड़ी बाइक की तलाशी ली। बाइक की सीट के सीट कवर के नीचे एक पैकेट छिपाकर रखा गया था। खोलकर देखने पर उसमें चरस मिला। सीओ अजय कुमार की मौजूदगी में बरामद चरस का वजन कराया गया, जो 4 किलो 42 ग्राम निकला। बाइक के पास से इलेक्ट्रानिक तौल मशीन भी बरामद हुई।