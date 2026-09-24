पूर्वी चंपारण में आंगनबाड़ी सेविकाओं से FRS के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश, किया अलर्ट

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड में साइबर अपराधियों का नया पैंतरा सामने आया है। ठग अब बाल विकास परियोजना कार्यालय के कर्मचारी बनकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपना शिकार बनाने में जुट गए हैं।

साइबर ठग सेविकाओं को फोन कर फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) पूरा कराने का झांसा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को सामने आया जहां खुद को कार्यालय का कर्मी बताकर एक सेविका से OTP की मांग की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हरसिद्धि CDPO ने सभी सेविकाओं को तुरंत सतर्क रहने की सख्त अपील जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय सत्यापन या किसी अन्य काम के नाम पर किसी को भी OTP न दें।