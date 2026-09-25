बेतिया में छठ व्रती पर गोली चलाने वाला आरोपी उत्तराखंड से गिरफ्तार, पिता की हत्या का भी है आरोप

जागरण संवाददता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। छठ व्रती महिला पर घर के आंगन में बर्तन धोते समय गोली चलाने का आरोपित करीब दो वर्ष बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

मझौलिया पुलिस ने आरोपित राजन पडित को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। वह वहां मजदूरी कर रहा था। पुलिस उसे उत्तराखंड से मझौलिया लेकर आई है और पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

बर्तन धोते समय मारी थी गोली मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के मोहछी बनकटवा गांव का है। सात नवंबर 2024 की रात करीब सवा नौ बजे राम बहादुर सिंह की पत्नी इंदु देवी अपने घर के आंगन में बर्तन धो रही थीं। इसी दौरान उन पर फायरिंग की गई थी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं। घटना के बाद इंदु देवी के बयान पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।

पांच दिन बाद खुद किया था फोन पुलिस के अनुसार घटना के करीब पांच दिन बाद राजन ने इंदु देवी के पति राम बहादुर सिंह को फोन किया था। उसने कथित रूप से फायरिंग की घटना को अंजाम देने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। लंबे समय तक ठिकाने का पता नहीं चलने के कारण वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

उत्तराखंड में मजदूरी करते मिला मझौलिया थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि इंदु देवी पर फायरिंग के मामले में राजन पडित को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। कांड के अनुसंधानक लवकांत शर्मा ने बताया कि राजन को 30 सितंबर की देर रात उत्तराखंड के पुरैला थाना क्षेत्र के छानकी गुदियार से गिरफ्तार किया गया। वह वहां रहकर मजदूरी कर रहा था।