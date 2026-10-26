6 बेटियां और 20 दिन के नवजात के सिर से उठा पिता का साया, छठू ने बेतिया GMCH की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान 

जागरण संवाददाता, बेतिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) के सी ब्लॉक स्थित तीसरे तल्ले से रविवार की रात कूदने से एक मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान बैरिया थाना क्षेत्र के तधवनंदपुर गांव के वार्ड संख्या आठ निवासी छठू पासवान (37), पिता खेसारी पासवान के रूप में हुई है।

वह शुक्रवार से अस्पताल में भर्ती था। तीसरे तल्ले स्थित आइसोलेशन वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। परिजनों के अनुसार, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मृतक के बड़े भाई महातम पासवान ने बताया कि रविवार की रात वे और उनका भतीजा सूरज पासवान वार्ड में छठू के साथ थे। रात में खाना खाने के बाद तीनों बातचीत कर रहे थे। इस दौरान छठू ने कहा कि आप लोग तीन दिनों से जाग रहे हैं, सो जाइए। इसके बाद दोनों सो गए।

रात करीब 12 बजे जब वे जगे तो छठू अपने बेड पर नहीं था। दोनों उसकी तलाश करने लगे। इसी बीच तेज आवाज के साथ किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड दौड़कर मौके पर पहुंचे तो सी ब्लॉक के मुख्य द्वार के सामने एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था।