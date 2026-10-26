बिहार में शादी कराने के नाम पर चल रहा फ्रॉड, दूसरे राज्यों के लड़के हो रहे शिकार

संतोष कुमार झा, मधेपुरा। जिले में दूसरे राज्यों के युवकों को बुलाकर शादी करने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय है। रुपये ऐंठने और मारपीट के आरोपों के भी मामले सामने आ रहे हैं। चार माह में तीन केस दर्ज हुए हैं।

रतवारा थाना क्षेत्र के ताजा मामले में उत्तर प्रदेश निवासी रंजीत ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसे बुलाया गया, 70-80 हजार रुपये मांगे गए और करीब 20 हजार रुपये छीनकर मारपीट भी की गई। पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नामजद दो महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी तरह अगस्त में मध्य प्रदेश के एक परिवार ने शादी के बाद 25 हजार रुपये और जेवर ले जाने का आरोप लगाते हुए आलमनगर थाने में केस दर्ज कराया था। जुलाई में राजस्थान के दूल्हे के स्वजन ने 1.25 लाख रुपये लेने, मारपीट और 70 हजार रुपये ट्रांसफर कराने की आलमनगर थाना में ही शिकायत की थी। केस : 1 ताजा मामला रतवारा थाना क्षेत्र का है। रतवारा में 16 अक्टूबर को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के राजपुरा निवासी रंजीत ने शिकायत में कहा कि बिहार में शादी कराने का भरोसा देकर उसे बुलाया गया। रतवारा वार्ड संख्या एक निवासी सीता देवी, मुरौत वार्ड संख्या 13 निवासी मुन्नी देवी और अन्य लोगों पर सुंदर लड़की से शादी कराने का प्रलोभन देने का आरोप है।



रंजीत 16 अक्टूबर को घर से निकला और 18 अक्टूबर को मानसी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां नाग शंभू पासवान और आटो चालक राजा पासवान उसे सीता देवी के घर ले गए।

रंजीत के अनुसार, रात में उसे दो-तीन लड़कियां दिखाई गईं और 70 से 80 हजार रुपये मांगे गए। 19 अक्टूबर को बाजार में करीब 15 हजार रुपये के कपड़े खरीदवाए गए। इनमें 3,800 रुपये मोबाइल से और शेष नकद दिए गए। बाद में कपसिया दुर्गा मेला ले जाकर रुपये देने का दबाव बनाया गया और मारपीट कर करीब 20 हजार रुपये छीन लिए गए। रंजीत ने रतवारा थाने में शिकायत की।