चाइनीज लहसुन की भारत में अवैध एंट्री! बिहार के बगहा रेलवे स्टेशन से 12 बोरियां बरामद 

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। बगहा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को आरपीएफ ने 15567 अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल कोच से 12 बोरी संदिग्ध चाइनीज लहसुन बरामद किया।

सुबह करीब 11 बजे जांच के दौरान लावारिस हालत में मिली लहसुन की खेप की कीमत लगभग 56 हजार रुपये आंकी गई है।

आरपीएफ पोस्ट प्रभारी इंद्रजीत सिंह के अनुसार, नरकटियागंज पोस्ट कमांडर से सूचना मिलने के बाद ट्रेन की जांच की गई थी।

यात्रियों ने बोरियों पर अपना दावा नहीं किया। नेपाल के रास्ते लहसुन लाकर दूसरे राज्यों में भेजे जाने की आशंका है। मामले की जांच जारी है।

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