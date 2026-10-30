बगहा में 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत, एनआइ एक्ट के मामले सुलह से होंगे खत्म

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से राहत दिलाने और आपसी सहमति के जरिए विवादों का समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में न्यायपालिका की ओर से पहल की जा रही है।

इसी कड़ी में आगामी 21 नवंबर को व्यवहार न्यायालय, बगहा में एनआइ एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इसमें अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर कराने की तैयारी है।

लंबित मामलों पर रणनीति

विशेष लोक अदालत की सफलता को लेकर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति मनीष द्विवेदी ने की।