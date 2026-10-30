निजी अंगों को छुआ तो तुरंत दें जानकारी, बगहा में बच्चों को दिए गए गुड और बैड टच के टिप्स

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Good Touch Bad Touch: बच्चों को सुरक्षित माहौल देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पश्चिम चंपारण के बगहा में अखिल भारतीय सुरक्षित बचपन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में लौकरिया थाने के राजकीय प्राथमिक बुनियादी विद्यालय, हरनाटांड़ में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा, बाल अधिकार, मानव तस्करी, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' का पाठ पढ़ाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में बिना डरे शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने दी अहम सीख

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से छूता है या अकेले में मिलने के लिए कहता है, तो यह 'बैड टच' की श्रेणी में आता है।

ऐसी किसी भी स्थिति में बच्चों को डरने की बजाय तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। अधिकारियों ने बच्चों को यह भी समझाया कि चुप रहने से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। इस दौरान पुलिस दीदी की भूमिका के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 112 (आपातकालीन सेवा), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) और 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन) की जानकारी दी गई और बताया गया कि इन नंबरों पर 24 घंटे मदद मिलती है।