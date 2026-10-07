बगहा में रातभर बारिश के बाद सुबह गांव में बाढ़, 50 से अधिक घरों में घुटने से ऊपर पानी

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। लगातार बारिश ने दोन क्षेत्र के लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मंगलवार रात से हो रही बारिश के बाद बनकटवा करमहिया पंचायत के सीतलाबाड़ी, सेमरहनी और चंपापुर दोन में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। बांध टूटने से पानी तेजी से गांवों में फैल गया और 50 से अधिक घरों में घुस गया। घरों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है।

घुटने से ऊपर पहुंचा पानी बाढ़ का पानी कई स्थानों पर घुटने से ऊपर तक पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को खाने-पीने के सामान के साथ घरेलू सामग्री सुरक्षित रखने में परेशानी हो रही है। अचानक आई बाढ़ के कारण दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं।

बांध टूटने से बढ़ी परेशानी ग्रामीणों के अनुसार बांध टूटने के बाद पानी तेजी से गांव की ओर फैल गया। लगातार बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। कई घरों के आसपास पानी जमा है। ग्रामीण सुरक्षित स्थान की तलाश में भी जुटे हैं।

राहत की मांग बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही टूटे बांध की जल्द मरम्मत कराने की अपील की है, ताकि गांव में और पानी प्रवेश नहीं कर सके। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है।