जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। ससुराल जाने की खुशी लेकर घर से निकले टीपू राम को क्या पता था कि रास्ते में एक बकरा उनकी जिंदगी छीन लेगा। बाइक के सामने अचानक बकरा आ जाने से उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

हादसे में गंभीर रूप से घायल 30 वर्षीय टीपू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महज 21 दिन पहले घर में आई नन्ही बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया।

ससुराल जाने के दौरान हुआ हादसा ठकराहा थाना क्षेत्र के मोतीपुर में शुक्रवार की शाम दुर्घटना हुई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव निवासी टीपू राम के रूप में हुई है।

वह बाइक से ठकराहा थाना क्षेत्र के भवानीपुर स्थित अपने ससुराल नवल राम के यहां जा रहे थे। मोतीपुर के समीप अचानक बाइक के सामने बकरा आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में टीपू गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल टीपू को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।

डेढ़ साल भी नहीं हुआ था शादी को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के पिता गणेश प्रसाद ने बताया कि टीपू तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनकी शादी जनवरी 2025 में हुई थी। अभी वैवाहिक जीवन शुरू हुए डेढ़ वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। उनकी 21 दिन की नवजात बच्ची है।