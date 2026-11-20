संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Dakhil Kharij Parimarjan Update: अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है।

12 अक्टूबर से लगातार चौथी बार शुरू हुई इस हड़ताल के कारण दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, एलपीसी और अतिक्रमण हटाओ अभियान जैसे काम ठप हैं।

इससे किसानों और भूमि धारकों को परेशानी हो रही है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है।

प्रशिक्षित अमीनों की तैनाती

सरकार की पहल पर राजस्व अमीनों को दाखिल खारिज और परिमार्जन सहित राजस्व कार्यों की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बगहा अंचल को 10 अतिरिक्त राजस्व अमीन उपलब्ध कराए गए हैं। ये अमीन हड़ताल के चलते लंबित पड़े राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में सहयोग करेंगे।