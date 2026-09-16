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Bihar Train Route : अमृतसर-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया होते हुए चलेगी ट्रेन

By Sujit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
Published: Wed, 16 Sep 2026 04:27 PM (IST)

दशहरा, दीपावली और छठ त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अमृतसर और कोलकाता के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

HighLights

  1. अमृतसर-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय।

  2. दशहरा, दीपावली और छठ त्योहारों के लिए विशेष सुविधा।

  3. नरकटियागंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर होते हुए चलेगी यह ट्रेन।

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। दशहरा, दीपावली और छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अमृतसर और कोलकाता के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

ट्रेन के परिचालन से पश्चिम चंपारण समेत उत्तर बिहार के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया और मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।

बुधवार को अमृतसर से चलेगी ट्रेन

समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 04624 अमृतसर-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इसका परिचालन सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक किया जाएगा। त्योहारों के दौरान पंजाब से बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर आने वाले यात्रियों को इससे अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

शनिवार को कोलकाता से होगी वापसी

वापसी में गाड़ी संख्या 04623 कोलकाता-अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। यह ट्रेन 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। इससे कोलकाता और उत्तर बिहार से पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

नरकटियागंज-बेतिया समेत इन स्टेशनों पर ठहराव

रेलवे के अनुसार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सुगौली और मुजफ्फरपुर समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इससे पश्चिम चंपारण के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी।

चार राज्यों के यात्रियों को फायदा

इस ट्रेन के चलने से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। खासकर त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिलने या भीड़ अधिक होने की स्थिति में यात्रियों के पास एक और विकल्प रहेगा। रेलवे के इस निर्णय से दशहरा से छठ तक घर लौटने और पर्व के बाद वापस जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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