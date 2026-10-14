दिव्यांगता को मात देकर अमृता प्रीतम बनीं प्रेरणा, बगहा के बच्चों को दे रहीं उज्ज्वल भविष्य

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Amrita Pritam Teacher: महज पांच साल की उम्र में पोलियो के कारण दोनों पैर प्रभावित होने के बावजूद अमृता प्रीतम का हौसला नहीं डगमगाया।

सभी शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की।

अमृता पिछले 19 वर्षों से बगहा दो प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठाढ़ी में शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हैं और नौनिहालों का भविष्य संवारने में जुटी हैं।

परिवार बना सबसे बड़ी ढाल

बचपन में पोलियो ग्रसित होने के बाद अमृता के माता-पिता रामबहादुर सिन्हा और प्रियंबदा सिन्हा ने उनके बेहतर इलाज के लिए हरसंभव प्रयास किए। पिता स्थानीय उच्च विद्यालय में शिक्षक थे, जिन्होंने अमृता और उनकी बड़ी बहन समेत सभी बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया।

शिक्षण के इस पावन कार्य में अमृता के पति भी उनका पूरा सहयोग करते हैं, जिससे वह दोगुनी ऊर्जा के साथ बच्चों को शिक्षित कर पा रही हैं। बच्चों को दिखा रहीं सफलता की राह अमृता के लिए शिक्षण केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि नौनिहालों को संस्कार और सही राह दिखाने का एक संकल्प है। उनके कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि ठाढ़ी गांव के कई छात्र आज सैनिक स्कूलों, नवोदय विद्यालय और अन्य नामचीन संस्थानों में दाखिला पा चुके हैं। वहीं कई युवा पुलिस और सेना में भर्ती होकर देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं।