बिहार के Airtel टावर में बिजली चोरी, नरकटियागंज में मीटर बाईपास करने पर 17 लाख का जुर्माना

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Narkatiaganj Electricity Raid: शहर के शिवगंज स्थित एयरटेल टावर में बिजली चोरी का मामला सामने आया है।

विद्युत विभाग की छापेमारी में केबल बाईपास कर अवैध रूप से 25 किलोवाट बिजली का उपयोग किए जाने का मामला पकड़ा गया है।

17 लाख का जुर्माना

विभाग ने 17 लाख आठ हजार 727 रुपये का जुर्माना टावर संचालक बसंत प्रसाद और भारती टेलीवेंचर लिमिटेड पर लगाया है। मामले में दोनों के विरुद्ध शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

ऐसे पकड़ी गई चोरी

शहरी कनीय अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या आठ निवासी बसंत प्रसाद के परिसर में विद्युत कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। टीम में सहायक विद्युत अभियंता सुचित कुमार, कनीय अभियंता और पुलिस बल के जवान शामिल थे।