Bihar News: फेसबुक-व्हाट्सएप के दौर में भी कायम है अपनापन, दशहरे पर मिठाई और पान की अनूठी परंपरा

जागरण संवादाता,बगहा (पश्चिम चंपारण)। बदलते दौर में जहां इंटरनेट मीडिया ने लोगों के बीच संवाद का तरीका बदल दिया है, वहीं बगहा के मलकौली-पठखौली में दशहरे पर निभाई जाने वाली अनूठी परंपरा आज भी रिश्तों की मिठास बरकरार रखे हुए है।

विजयादशमी की शाम घर-घर मिठाई खिलाने और पान का बीड़ा देकर अतिथियों को विदा करने की यह परंपरा आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश देती है। इस परंपरा के तहत लोग अपने घरों के सामने मिठाई की थाली और सजा हुआ पान लेकर अतिथियों के स्वागत में बैठते हैं। छोटा हो या बड़ा, युवा हो या बुजुर्ग, सभी एक-दूसरे के घर पहुंचकर मुलाकात करते हैं। अतिथियों का अभिनंदन करने के बाद उन्हें मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया जाता है। विदाई के समय पान खिलाकर उनके चेहरे की चमक और होठों की लाली बरकरार रहने की कामना की जाती है। गिले-शिकवे मिटाकर रिश्ते मजबूत करने की पहल पान को संस्कृत में तांबूल कहा जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी पान अर्पित करने की परंपरा रही है। लेकिन मलकौली-पठखौली में दशहरे पर पान और मिठाई के माध्यम से संबंधों में मिठास घोलने की परंपरा इसे विशिष्ट बनाती है। इसका उद्देश्य आपसी मनमुटाव दूर करना और मित्रता व भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करना है।