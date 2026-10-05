पश्चिम चंपारण में बड़ी कार्रवाई: ऑटो की सीट के नीचे छिपा 49 किलो गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सिकटा। कंगली थाने की पुलिस ने सिकटा नदी पुल के समीप वाहन जांच के दौरान एक टेंपो से 48.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया। गांजा पांच बंडलों में सील पैक कर टेंपो की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था। मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से दो मोबाइल जब्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के राजाभार निवासी विजय महतो के पुत्र राजकिशोर कुमार (25) और विसम्भरा निवासी स्व. दुखी मियां के पुत्र सेराजुल मियां (35) के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान सिकटा नदी पुल के पास टेंपो पहुंचा। पुलिस को देखते ही उसमें सवार दोनों युवक भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया।