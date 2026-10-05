Bihar News : भारत-नेपाल सीमा पर अब नहीं चलेगी मनमानी, बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकेंगे निर्माण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । भारत-नेपाल सीमा पर अतिक्रमण की समस्या दिनों-दिन गंभीर होती जा रही है। भविष्य में इसे सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण मानते हुए राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है।

इस कड़ी में पश्चिम चंपारण के भिखनाठोरी एवं भारत-नेपाल के सीमाई क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के बसने पर रोक लगा दी गई है। अब इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकेंगे।

विशेष शाखा के डीआइजी (बार्डर) ने पश्चिम चंपारण के डीएम को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में भारत-नेपाल सीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दे पर समीक्षात्मक बैठक हुई थी।

इसमें पश्चिम चंपारण जिला की भारत-नेपाल सीमा से 0-15 किमी के अंतर्गत भिखनाठोरी में अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट आई थी। भिखनाठोरी भारत-नेपाल से सटा हुआ संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था पर चुनौती इस क्षेत्र में नए बाहरी व्यक्तियों का बसना भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था पर चुनौती पैदा कर सकता है। इसे देखते हुए इस क्षेत्र में आगे से किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा बिना विधि अनुमति या सत्यापन के निवास, बसावट या किसी तरह की निर्माण गतिविधि प्रारंभ करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नई बसावटों को भी इस क्षेत्र में प्रभावी रूप से नियंत्रित करने को कहा गया है।