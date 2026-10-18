दैनिक जागरण में खबर छपते ही जागा प्रशासन: रामपुर भट्टी ढाब में बोरा-बालू से बना रहा अस्थायी रास्ता

संवाद सूत्र, राघोपुर। राघोपुर प्रखंड के रामपुर श्यामचंद पंचायत के वार्ड नंबर 1 रामपुर भट्टी पर ढाब में जिला प्रशासन ने आखिरकार रास्ते का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।

बोरा में बालू भरकर अस्थायी रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। दैनिक जागरण के खबर का असर, दैनिक जागरण के 17 अक्टूबर शनिवार के अंक में मासूमों की मौत के बाद नहीं चेता प्रशासन, अभी चल रही जुगाड़ की नाव हेडिंग से इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।