वैशाली के राघोपुर में चाय पीने से एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ी, केतली में मिला मरा हुआ गिरगिट

संवाद सूत्र, राघोपुर(वैशाली)। राघोपुर थाना क्षेत्र की रामपुर श्यामचंद पंचायत में शनिवार सुबह चाय पीने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन-फानन में सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), राघोपुर फतेहपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। बाद में केतली में मरा हुआ गिरगिट मिलने की बात सामने आई। घटना के बाद परिवार में अफरातफरी मच गई।

चाय पीने के बाद बिगड़ने लगी तबीयत जानकारी के अनुसार, रामपुर श्यामचंद निवासी मक्खन भगत के पुत्र बृजनंदन भगत, देवनंदन भगत के पुत्र शत्रुघन भगत, शत्रुघन भगत के पुत्र नीरज कुमार, पुत्री झुमकी देवी और रिंकी कुमारी की तबीयत चाय पीने के बाद बिगड़ गई।