जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के नरेंद्र प्रबोधी गांव में मंगलवार सुबह एक युवक को गोली मारकर अगवा किए जाने का मामला सामने आया है।

घटना के बाद से युवक लापता है। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। लापता युवक की पहचान मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग चौक निवासी स्वर्गीय कुशेश्वर राय के पुत्र टिंकू कुमार उर्फ विवेक कुमार के रूप में हुई है।

स्वजन का आरोप है कि युवक को गोली मारने के बाद कुछ लोग अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखा बरामद किया है।