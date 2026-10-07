वैशाली में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा का अपहरण, सूखा नशा के विरोध करने पर धंधेबाज की करतूत

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। तिसिऔता थाना क्षेत्र स्थित कोचिंग से घर लौट रही 17 वर्षीय छात्रा के अपहरण कर लेने की शिकायत पुलिस से की गई है।

प्राथमिकी में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि जंदाहा थाना क्षेत्र स्थित अपने घर से छात्रा कोचिंग करने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी।

खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि कोचिंग से घर लौटने के क्रम में महुआ थाना क्षेत्र के रुसूलपुर ओस्ती निवासी अंकित कुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण कर लिया।

छात्रा के पिता का आरोप है कि अंकित कुमार सूखा नशा का धंधा करता है। इसका उन्होंने विरोध किया था। विरोध करने पर अंकित ने छात्रा के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी।