'गद्दारी करने वाले की स्थिति देख लीजिए', अनंत सिंह की पत्नी समेत 3 नेताओं पर तेजस्वी का तंज; नीतीश पर भी बोले

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सोमवार को बिदुपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जदयू और अनंत सिंह के बीच चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने जदयू-अनंत सिंह विवाद को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया।

RJD में एंट्री पर कहा-हमारी ओर से कोई प्रस्‍ताव नहीं

उन्‍होंने कहा कि विश्‍वासमत जब चल रहा था तब हमारे तीन विधायक अनंत सिंह की पत्‍नी नीलम देवी, प्रह्लाद यादव और आनंद यादव के बेटे चेतन आनंद ने धोखा द‍िया था।