JDU से निष्कासन के बाद अनंत सिंह को एक और झटका, पत्नी नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब नीलम देवी को पटना स्थित सरकारी आवास भी खाली करना होगा।

भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर तक 1 मॉल रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। नीलम देवी को राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की सदस्य के रूप में उपमंत्री का दर्जा प्राप्त था।

इसी आधार पर उन्हें 1 मॉल रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के अनुसार समिति की सदस्य के रूप में उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

25 नवंबर तक खाली करना होगा आवास

भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू-संपदा पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नीलम देवी को राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की सदस्य होने के कारण उपमंत्री का दर्जा मिला था।