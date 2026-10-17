वैशाली में मुर्गी फार्म के तहखाने से 2790 लीटर शराब बरामद, महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वैशाली। वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत केशोपुर गांव से भारी मात्रा में छापेमारी कर शराब बरामद की गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए-नए तरीकों से तस्करी करने में जुटे हैं।

वैशाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए केशोपुर गांव स्थित एक मुर्गी फॉर्म के तहखाने और घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने कुल 2,790 लीटर शराब जब्त करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

मुर्गी फार्म के तहखाने में छिपाई गई थी शराब पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को समय करीब 13:30 बजे वैशाली थाना पुलिस की टीम ने ग्राम केशोपुर स्थित मुकेश राय के मुर्गी फॉर्म पर छापेमारी की। फॉर्म के अंदर मिट्टी के गड्ढे (गहराई लगभग 5 फीट) को बांस और बल्ले से ढककर एक तहखाना बनाया गया था।

तलाशी के दौरान मुर्गी फार्म के तहखाने से किंगफिशर स्ट्रांग क्लासिक बीयर 484 पीस (242 लीटर) ट्यूबर्ग स्ट्रांग प्रीमियम सुप्रीम बीयर 5048 पिस (2524 लीटर) कुल 2,766 लीटर शराब मुर्गी फार्म से बरामद की गई। आवासीय मकान से भी मिली शराब पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर जब पुलिस ने केशोपुर स्थित आवासीय पक्के मकान पर छापेमारी की, तो वहां मौजूद मीरा देवी के कमरे से 48 पीस (24 लीटर) Kingfisher बीयर की बोतलें बरामद की गईं। इस तरह कार्रवाई में कुल 2,790 लीटर शराब जब्त की गई।