Bihar: वैशाली में NH-28 पर भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक कर रही कार ट्रक से जा भिड़ी; एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Five People Died In A Road Accident In Vaishali वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत बलिगांव थाना क्षेत्र में एनएच- 28 पर चिकनौटा के नजदीक सड़क हादसे में पांच लोगों के मौत की सूचना है। बलिगांव थानाध्यक्ष ने तीन लोगों के मौत की पुष्टि की है।