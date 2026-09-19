हाजीपुर का लाल ओटीटी पर छाया, 'वेटिंग है' में दिव्येंदु शर्मा और कुमुद मिश्रा संग दिखे प्रभाकर

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सोनपुर प्रखंड के सबलपुर बभन टोली निवासी प्रभाकर शर्मा ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। शैलेश शर्मा के पुत्र प्रभाकर हाल ही में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज वेटिंग है में नजर आए हैं। सीरीज में उनके अभिनय की सराहना की जा रही है।

रेलवे टिकट स्कैम की घटनाओं पर आधारित इस सीरीज में प्रभाकर ने अपनी भूमिका से दर्शकों का ध्यान खींचा है। बताया गया है कि सीरीज फिलहाल भारत में नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है। प्रभाकर दो-तीन बार ही घर आ सके प्रभाकर पिछले तीन वर्षों से मुंबई में रहकर अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण ले रहे थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है। उनके पिता शैलेश शर्मा और माता सुप्रिया देवी को बेटे की उपलब्धि पर गर्व है। बचपन में प्रभाकर को प्यार से गिरधारी कहकर बुलाया जाता था और आज भी क्षेत्र में लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं।

अभिनय के प्रति उनके जुनून को देखते हुए परिवार ने उन्हें मुंबई जाकर प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद से प्रभाकर दो-तीन बार ही घर आ सके हैं। रेलवे टिकट स्कैम पर आधारित है सीरीज वेटिंग है में रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े स्कैम और उससे आम यात्रियों को होने वाली परेशानियों को दिखाया गया है। सीरीज में संगठित फ्राड के आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।