हाजीपुर में 'ऑपरेशन नीलकंठ', LED टीवी के अंदर छिपाकर 71.75 ग्राम हेरोइन ला रहे 4 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली पुलिस के मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री और भंडारण पर रोक के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत शुक्रवार की रात औद्योगिक थाना की पुलिस ने चकमकरंद हाल्ट से 71.75 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने पांच मोबाइल और एक एलईडी टीवी भी जब्त किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने मादक पदार्थ को एलइडी टीवी के अंदर छिपा रखा था। यह जानकारी शनिवार को सदर एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

टीम गठित कर हाल्ट पर छापेमारी की गई उन्होंने बताया कि औद्योगिक थाना की पुलिस को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना से सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर मादक पदार्थ लेकर चकमकरंद हाल्ट पर उतरे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में टीम गठित कर हाल्ट पर छापेमारी की गई।

तलाशी के दौरान एलईडी टीवी के अंदर छिपाकर रखा 71.75 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में पकड़े गए आरोपितों की पहचान बिदुपुर थाना के बिदुपुर निवासी शिवचंद्र राय के पुत्र अमन कुमार, मधुरापुर निवासी भरत पासवान के पुत्र मणिकांत पासवान, बिदुपुर गणिनाथ निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र विजय कुमार और बिदुपुर डीह निवासी सुरेश राय के पुत्र नकुल कुमार के रूप हुई।