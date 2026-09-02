10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 5 सितंबर को हाजीपुर में लगेगा जॉब कैंप

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। जिले के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला नियोजनालय की ओर से लगातार पहल की जा रही है।

इसी क्रम में 5 सितंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी), हाजीपुर परिसर में जॉब कैंप लगाया जाएगा। जाब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी न्यू जील फैशन वियर प्राइवेट लिमिटेड, हाजीपुर की ओर से सिलाई मशीन ऑपरेटर (एसएमओ) पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।