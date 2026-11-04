राजधानी ट्रेन से असम से हेरोइन लाता था तस्कर, हाजीपुर स्टेशन पर 276.83 ग्राम के साथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। नगर थाना की पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन नीलकंठ के तहत कार्रवाई करते हुए हाजीपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर दो के निकट से एक तस्कर को 276.83 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।

एसटीएफ से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार तस्कर की पहचान देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज सोनार टोली निवासी बुद्धू राय के पुत्र अमरेश कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 276.83 ग्राम हेरोइन (कोटा), 3,170 रुपये नकद, दो मोबाइल, दो आधार कार्ड और एक रेलवे टिकट बरामद किया गया है। इस मामले में नगर थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार तस्कर समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

नगर थाना कांड संख्या 1069/26 दर्ज कर गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को सदर-1 एसडीपीओ सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि वैशाली पुलिस जिले में मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री पर रोक लगाने तथा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन नीलकंठ चला रही है। एसटीएफ हाजीपुर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति असम से ट्रेन के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर हाजीपुर आने वाला है। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देश पर सदर-1 एसडीपीओ के नेतृत्व में नगर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

दंडाधिकारी के रूप में नगर परिषद हाजीपुर के कनीय अभियंता की मौजूदगी में हाजीपुर जंक्शन के गेट नंबर दो के निकट से अमरेश कुमार को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। छह महीने में पांच बार असम जाने की जानकारी पुलिस पूछताछ में जानकारी मिली कि गिरफ्तार तस्कर पिछले छह महीने में करीब पांच बार असम गया था। वहां से हेरोइन लाकर वैशाली समेत आसपास के जिलों में बेचता था। पुलिस के अनुसार, किसी को संदेह न हो, इसलिए वह राजधानी ट्रेन से यात्रा करता था। पुलिस को वित्तीय लेन-देन की जांच में उसके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, उसके पास दो आधार कार्ड थे और वह एक फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल होटल में ठहरने के लिए करता था। पूछताछ के दौरान उसने मादक पदार्थ के स्रोत और उसे पहुंचाने वाले लोगों के संबंध में भी जानकारी दी है।

पूछताछ में तस्करी नेटवर्क का किया खुलासा पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अमरेश कुमार ने बताया कि वह और राजापाकर थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर, बिशनपुर सईद उर्फ बाकरपुर निवासी हृदय राय के पुत्र सुरेंद्र राय 30 अक्टूबर को गुवाहाटी गए थे।