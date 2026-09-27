भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस का हाजीपुर में भी होगा ठहराव, क्षेत्रवासियों की दशकों पुरानी मांग पूरी 

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर के लोगों को रेलवे की ओर से एक के बाद एक सौगात दी जा रही है। अब भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस का हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति प्रदान की है।

बताते चलें कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री की पहल पर लोगों की दशकों से चली आ रही मांग पूरी हुई थी। रेल मंत्री ने हाजीपुर से भगवानपुर, महुआ, ताजपुर होते समस्तीपुर के लिए नई रेललाइन की मंजूरी दी थी।

इस दिशा में रेलवे के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। यहां बताते चलें कि इस रेललाइन के लिए तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान एवं लालू प्रसाद ने सर्वे की मंजूरी दी थी। इसके बाद भी दशकों से यह मामला अधर में लटका हुआ था।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के स्तर पर ठहराव को मंजूरी दिए जाने से क्षेत्र के यात्रियों में खुशी की लहर है।

लोजपा नेताओं ने जताया आभार लोजपा के वरिष्ठ नेता विधान परिषद के सदस्य अशरफ अंसारी ने शनिवार को बताया है कि हाजीपुर जंक्शन पर इस महत्वपूर्ण ट्रेन के ठहराव से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।