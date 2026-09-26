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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! हावड़ा-पटना स्पेशल समेत 31 ट्रेनें रद, 30 गाड़ियों का बदला रूट 

By Kunal Amrit Raj Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 26 Sep 2026 09:52 PM (IST)

पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अंतर्गत राजेंद्र पुल स्टेशन पर प्री-एनआई कार्य के चलते रविवार को 31 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 30 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. राजेंद्र पुल पर प्री-एनआई कार्य के कारण ट्रेनों पर असर।

  2. रविवार को 31 ट्रेनें रद, 30 का मार्ग परिवर्तित किया गया।

  3. किऊल-मोकामा सहित कई रेलखंडों पर यात्री परेशान होंगे।

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अंतर्गत राजेंद्र पुल स्टेशन पर प्री-एनआई कार्य के चलते रविवार को 31 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 30 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा।

शनिवार को कार्य के सातवें दिन 29 ट्रेनें रद और 32 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलीं। इससे किऊल-मोकामा, मालदा, भागलपुर, जमालपुर और मुंगेर रेलखंड पर यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।

किऊल-मोकामा रेलखंड पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन कॉशन पर किया जाएगा। ईसीआर के सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने इसकी जानकारी दी।

मालदा-न्यू दिल्ली समेत 31 ट्रेनें रहेंगी रद

ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम / मार्ग स्थिति
02023 हावड़ा-पटना स्पेशल रद
02024 पटना-हावड़ा स्पेशल रद
04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल रद
09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल रद
13029 हावड़ा-मोकामा रद
13030 मोकामा-हावड़ा रद
13031 हावड़ा-जयनगर रद
13032 जयनगर-हावड़ा रद
13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी रद
13128 आरा-कोलकाता रद
13136 जयनगर-कोलकाता रद
13155 कोलकाता-सीतामढ़ी रद
13156 सीतामढ़ी-कोलकाता रद
13185 सियालदह-जयनगर रद
13186 जयनगर-सियालदह रद
13227 सहरसा-राजेंद्र नगर रद
13228 राजेंद्र नगर-सहरसा रद
13415 मालदा टाउन-पटना रद
13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस रद
13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर रद
14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन रद
15234 दरभंगा-कोलकाता रद
15527 जयनगर-पटना रद
15528 पटना-जयनगर रद
18406 पटना-पुरी रद
22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रद
63204 मोकामा-किऊल पैसेंजर रद
63275 किऊल-पटना पैसेंजर रद
63276 पटना-किऊल पैसेंजर रद
63331 किऊल-मोकामा पैसेंजर रद
63332 मोकामा-किऊल पैसेंजर रद

परिवर्तित मार्ग से चलेगी ब्रह्मपुत्र मेल समेत 30 ट्रेनें

ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम परिवर्तित मार्ग
12317 कोलकाता-अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
13006 अमृतसर-हावड़ा मेल बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस वर्द्धमान-रामपुरहाट-मुंगेर-बरौनी
13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस बरौनी-मुंगेर-रामपुरहाट-वर्द्धमान
13037 हावड़ा-देहरादून ग्रैंड कार्ड -
13038 देहरादून-हावड़ा ग्रैंड कार्ड -
13047 हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
13105 सियालदह-बलिया वर्द्धमान-रामपुरहाट-मुंगेर-बरौनी
13106 बलिया-सियालदह बरौनी-मुंगेर-रामपुरहाट-वर्द्धमान
13208 पटना-जसीडीह बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
13245 न्यू जलपाईगुड़ी-आरा बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर
13248 आरा-कामाख्या दानापुर-पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-न्यू बरौनी
13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
15027 संभलपुर-गोरखपुर मौर्य किऊल-मुंगेर-बरौनी
15028 गोरखपुर-संभलपुर मौर्य एक्सप्रेस बरौनी-मुंगेर-किऊल
15048 गोरखपुर-कोलकाता बरौनी-कटिहार-मालदा टाउन-रामपुरहाट
15049 कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल मालदा टाउन-कटिहार-बरौनी
15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर
15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-न्यू बरौनी जंक्शन
15657 ब्रह्मपुत्र मेल ग्रैंड कार्ड-गया-किऊल
15658 ब्रह्मपुत्र मेल किऊल-गया-ग्रैंड कार्ड
15946 डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर
17006 रक्सौल-हैदराबाद मुंगेर-किऊल
18622 हटिया-पटना किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
22233 वंदे भारत बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-पटना
22234 वंदे भारत पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी
22564 उधना-जयनगर दानापुर-पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर
63209 देवघर-पटना मेमू किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
63210 पटना-देवघर मेमू बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
63212 पटना-झाझा मेमू बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल

 