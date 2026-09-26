यात्रीगण कृपया ध्यान दें! हावड़ा-पटना स्पेशल समेत 31 ट्रेनें रद, 30 गाड़ियों का बदला रूट
पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अंतर्गत राजेंद्र पुल स्टेशन पर प्री-एनआई कार्य के चलते रविवार को 31 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 30 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा।
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राजेंद्र पुल पर प्री-एनआई कार्य के कारण ट्रेनों पर असर।
रविवार को 31 ट्रेनें रद, 30 का मार्ग परिवर्तित किया गया।
किऊल-मोकामा सहित कई रेलखंडों पर यात्री परेशान होंगे।
संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अंतर्गत राजेंद्र पुल स्टेशन पर प्री-एनआई कार्य के चलते रविवार को 31 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 30 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा।
शनिवार को कार्य के सातवें दिन 29 ट्रेनें रद और 32 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलीं। इससे किऊल-मोकामा, मालदा, भागलपुर, जमालपुर और मुंगेर रेलखंड पर यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।
किऊल-मोकामा रेलखंड पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन कॉशन पर किया जाएगा। ईसीआर के सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने इसकी जानकारी दी।
मालदा-न्यू दिल्ली समेत 31 ट्रेनें रहेंगी रद
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम / मार्ग
|स्थिति
|02023
|हावड़ा-पटना स्पेशल
|रद
|02024
|पटना-हावड़ा स्पेशल
|रद
|04185
|वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल
|रद
|09034
|मालदा टाउन-उधना स्पेशल
|रद
|13029
|हावड़ा-मोकामा
|रद
|13030
|मोकामा-हावड़ा
|रद
|13031
|हावड़ा-जयनगर
|रद
|13032
|जयनगर-हावड़ा
|रद
|13121
|कोलकाता-गाजीपुर सिटी
|रद
|13128
|आरा-कोलकाता
|रद
|13136
|जयनगर-कोलकाता
|रद
|13155
|कोलकाता-सीतामढ़ी
|रद
|13156
|सीतामढ़ी-कोलकाता
|रद
|13185
|सियालदह-जयनगर
|रद
|13186
|जयनगर-सियालदह
|रद
|13227
|सहरसा-राजेंद्र नगर
|रद
|13228
|राजेंद्र नगर-सहरसा
|रद
|13415
|मालदा टाउन-पटना
|रद
|13419
|भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
|रद
|13420
|मुजफ्फरपुर-भागलपुर
|रद
|14004
|नई दिल्ली-मालदा टाउन
|रद
|15234
|दरभंगा-कोलकाता
|रद
|15527
|जयनगर-पटना
|रद
|15528
|पटना-जयनगर
|रद
|18406
|पटना-पुरी
|रद
|22197
|कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी
|रद
|63204
|मोकामा-किऊल पैसेंजर
|रद
|63275
|किऊल-पटना पैसेंजर
|रद
|63276
|पटना-किऊल पैसेंजर
|रद
|63331
|किऊल-मोकामा पैसेंजर
|रद
|63332
|मोकामा-किऊल पैसेंजर
|रद
परिवर्तित मार्ग से चलेगी ब्रह्मपुत्र मेल समेत 30 ट्रेनें
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|परिवर्तित मार्ग
|12317
|कोलकाता-अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
|किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
|13006
|अमृतसर-हावड़ा मेल
|बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
|13019
|हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस
|वर्द्धमान-रामपुरहाट-मुंगेर-बरौनी
|13020
|काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस
|बरौनी-मुंगेर-रामपुरहाट-वर्द्धमान
|13037
|हावड़ा-देहरादून ग्रैंड कार्ड
|-
|13038
|देहरादून-हावड़ा ग्रैंड कार्ड
|-
|13047
|हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति
|किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
|13105
|सियालदह-बलिया
|वर्द्धमान-रामपुरहाट-मुंगेर-बरौनी
|13106
|बलिया-सियालदह
|बरौनी-मुंगेर-रामपुरहाट-वर्द्धमान
|13208
|पटना-जसीडीह
|बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
|13245
|न्यू जलपाईगुड़ी-आरा
|बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर
|13248
|आरा-कामाख्या
|दानापुर-पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-न्यू बरौनी
|13332
|पटना-धनबाद इंटरसिटी
|बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
|15027
|संभलपुर-गोरखपुर मौर्य
|किऊल-मुंगेर-बरौनी
|15028
|गोरखपुर-संभलपुर मौर्य एक्सप्रेस
|बरौनी-मुंगेर-किऊल
|15048
|गोरखपुर-कोलकाता
|बरौनी-कटिहार-मालदा टाउन-रामपुरहाट
|15049
|कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल
|मालदा टाउन-कटिहार-बरौनी
|15483
|अलीपुरद्वार-दिल्ली
|बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर
|15484
|दिल्ली-अलीपुरद्वार
|पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-न्यू बरौनी जंक्शन
|15657
|ब्रह्मपुत्र मेल
|ग्रैंड कार्ड-गया-किऊल
|15658
|ब्रह्मपुत्र मेल
|किऊल-गया-ग्रैंड कार्ड
|15946
|डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक
|बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर
|17006
|रक्सौल-हैदराबाद
|मुंगेर-किऊल
|18622
|हटिया-पटना
|किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
|22233
|वंदे भारत
|बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-पटना
|22234
|वंदे भारत
|पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी
|22564
|उधना-जयनगर
|दानापुर-पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर
|63209
|देवघर-पटना मेमू
|किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर
|63210
|पटना-देवघर मेमू
|बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल
|63212
|पटना-झाझा मेमू
|बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल