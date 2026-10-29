रेलवे पेंशनर्स को राहत: अब बैंक जाने का झंझट खत्म, घर बैठे स्मार्टफोन से जमा होगा 'जीवन प्रमाण-पत्र'

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए 1 से 30 नवंबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 5.0 चलाया जाएगा। इसके तहत पेंशनभोगी घर बैठे आनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकेंगे।

इससे पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में बैंक जाकर प्रमाण-पत्र जमा करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए पेंशनरों को गूगल प्ले स्टोर से यूआइडीएआइ का ‘आधार फेस आरडी’ ऐप और ‘जीवन प्रमाण’ ऐप डाउनलोड करना होगा। दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन कर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार और डाउनलोड किया जा सकेगा। किसी तरह की परेशानी होने पर पेंशनर पूर्व मध्य रेल के कार्मिक विभाग, लेखा विभाग या संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि इस सुविधा से पेंशनरों का समय बचेगा और उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों या बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेलवे प्रशासन ने पेंशनरों से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

अभियान का उद्देश्य जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पेंशनभोगियों को सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान के तहत पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय और विभिन्न मंडलों में निर्धारित तिथियों पर मेगा कैंप भी लगाए जाएंगे।