वैशाली में रिंग बांध टूटने का था खतरा, पूरी रात जागकर DM वर्षा सिंह कराती रहीं मरम्मत

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिला अंतर्गत लालगंज प्रखंड में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच रिंग बांध में रिसाव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। यूसुफपुर पंचायत के पीरापुर स्थित वार्ड-5 के विभिन्न स्थानों पर रिंग बांध में रिसाव एवं कटाव की सूचना पर जिलाधिकारी वर्षा सिंह स्वयं पूरी रात मौके पर डटी रहीं।

जानकारी के अनुसार बुधवार रात रिसाव की सूचना मिलते ही डीएम वर्षा सिंह तत्काल स्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पूरी रात वहीं रुक कर अपनी निगरानी में रिसाव एवं कटाव को नियंत्रित करने तथा रिंग बांध को सुदृढ़ करने का कार्य तेज गति से कराया।