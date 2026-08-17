CEC ज्ञानेश कुमार ने देखा वैशाली का लोकतांत्रिक इतिहास, बोले- इस गौरवपूर्ण विरासत पर गर्व करें बिहारी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को वैशाली जिले के परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों का अवलोकन किया।

इस अवसर पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल भी उनके साथ उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश का हेलिकाॅप्टर से वैशाली स्थित हेलिपैड पर आगमन हुआ।

वैशाली के महत्‍वपूर्ण स्‍थलों का क‍िया भ्रमण

इसके पश्चात उन्होंने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप, राजा विशाल के गढ़ स्थित भग्नावशेष स्थल एवं कोल्हुआ स्थित भग्नावशेष स्थल का भ्रमण एवं अवलोकन किया।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश ने कहा कि भारत जिस प्रकार लोकतंत्र के प्रति सदैव कटिबद्ध रहा है, उसी प्रकार लगभग 2500 वर्ष पूर्व वैशाली में स्थापित प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा को देखकर हृदय में विशेष अनुभूति होती है।

लोकतांत्र‍िक परंपरा की महत्‍वपूर्ण कड़ी उन्होंने कहा कि वैशाली को विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। बिहार के सभी मतदाताओं को इस गौरवपूर्ण विरासत पर गर्व होना चाहिए कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी वैशाली की धरती से जुड़ी हुई है।