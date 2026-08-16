बिहार से शुरू होगा ईएलसी 2.0 अभियान, छह महीने में देशभर के शिक्षण संस्थानों में बनेंगे क्लब

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को बिहार से राष्ट्रव्यापी निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) 2.0 अभियान लांच करेंगे।

चुनाव आयोग का लक्ष्य अगले छह महीने में 15 लाख स्कूल, 70 हजार काॅलेज एवं 1420 यूनिवर्सिटी में ईएलसी बनाकर ईसीआइनेट (ECINET) से जोड़ने का है।

आयोग ने नौवीं कक्षा से लेकर पीजी तक हर स्कूल, कालेज एवं विवि के प्रत्येक कक्षा में दो-दो ईएलसी माॅनीटर बनाने का है। इसमें एक युवा व एक युवती को माॅनीटर का दायित्व आयोग की ओर से दिया जाएगा।

आयोग ने तैयार क‍िया पाठ्यक्रम

ये सीधे आयोग के ईसीआइनेट से जुड़ेंगे। आयोग ने इसके लिए बाकायदा पाठ्यक्रम तैयार किया है। पहले चरण में हिंदी एवं अंग्रेजी में पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

आगे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अपनी सुविधा अनुसार स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम का अनुवाद कर उपलब्ध कराएंगे।

आयोग के मीडिया महानिदेशक आशीष गोयल ने रविवार को अनौपचारिक बातचीत में भावी कार्यक्रम को साझा किया। चुनाव आयोग की ओर से पूरे कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय नोडल अधिकारी अपूर्व कुमार सिंह को बनाया गया है।

छह महीने 36 राज्यों का दौरा करेंगे सीईसी

आयोग के मीडिया महानिदेशक ने बताया कि सीईसी बिहार से शुरू होने वाले अभियान के तहत हर राज्य में जाएंगे। ईएलसी से विद्यार्थियोें को जोड़ने के लिए छह महीने के अंदर देश के 36 राज्यों में दौरे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

अब ईएलसी से जुड़े विद्यार्थियों को प्रखंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा बेहतर करने वाले ईएलसी क्लब के मानीटर को पुरस्कृत किया जाएगा। स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेंगे क्लब स्कूलों, काॅलेजों और यूनिवर्सिटी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब स्थापित किए जाएंगे। पात्र शैक्षणिक संस्थान ईसीआइनेट प्लेटफार्म से जुड़े एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से ईएलसी स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

मंजूरी मिलने के बाद प्रत्येक क्लब को एक विशिष्ट ईएलसी पहचान संख्या दी जाएगी। इसके माध्यम से संस्थानों का डिजिटल पंजीकरण, संस्थान की प्रोफाइल तैयार करना, सदस्यों का विवरण, गतिविधियों की रिपोर्टिंग, निगरानी, प्रमाणपत्र और पुरस्कार संबंधी कार्य किए जा सकेंगे।