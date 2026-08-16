राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देशभर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ।

विगत विधानसभा चुनाव में यहां मतदान प्रतिशत भी आजादी से लेकर अब तक हुए चुनाव में सर्वाधिक रहा। वस्तुतः कई विकसित देशों फ्रांस, जापान एवं स्पेन की तुलना में ज्यादा मतदान प्रतिशत बिहार में दर्ज किया गया।

रिकॉर्ड मतदान के ल‍िए जताया आभार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने रिकाॅर्ड मतदान के लिए बिहार के मतदाताओं का आभार भी जताया।

इसके बाद वे सीतामढ़ी, मधुबनी एवं वैशाली जिले के जिला निर्वाचन तंत्र के साथ संवाद किया। साथ ही बिहार के समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों भ्रमण किया।

सोमवार को नालंदा में बीएलओ के साथ जमीनी अनुभव से लेकर एवं युवाओं से लोकतांत्रिक सहभागिता, निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल सहभागिता व लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक सहभागिता पर विमर्श प्रस्तावित है।

नालंदा में बीएलओ व पटना में विद्यार्थियों से करेंगे संवाद

सोमवार को नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में ज्ञानेश बिहार के 500 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ संवाद करेंगे। वे पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के दौरे में बीएलओ के साथ नियमित संवाद कर रहे हैं।