हाजीपुर में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, मौके से 10 खोखे बरामद

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अदलपुर में हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक सह भाजयुमो के जिलाध्यक्ष राजीव ब्राह्मर्षि के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाईं।

गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। गोली के निशान मुख्य गेट और खिड़की पर मिला है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को एक बाइक पर सवार दो बदमाश राजीव ब्राह्मर्षि के घर पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

10 राउंड चली गोलियां

स्थानीय लोगों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 10 राउंड से अधिक गोलियां चलाईं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।

घटना की सूचना घरवालों और स्थानीय लोगों ने सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की।

पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखा बरामद किया है। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

उन्होंने थानाध्यक्ष को जल्द बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। पुलिस घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल के पश्चात बदमाशों के भागने की दिशा में छापेमारी कर रही है।

हनुमान मंदिर का करवाया था निर्माण

बताया जाता है कि राजीव ब्राह्मर्षि स्थानीय लोगों के सहयोग से लगातार धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा सदर थाना क्षेत्र के महुआ मोड़ के पास हनुमान मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया है।

हाल के दिनों में उनके द्वारा ऐतिहासिक रामचौरा मंदिर का प्लास्टर एवं रंग-रोगन का कार्य भी कराया गया था। मंदिर को लेकर विवाद के मामले में भी गोलीबारी किया आशंका जताई जा रही है। पूर्व में भी राजीव के घर पर गोलीबारी की घटना घट चुकी है।

इस संबंध में सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जानकारी ली गई। घटनास्थल से 10 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

एसपी ने दी जानकारी सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में हिंदू संगठन कार्यकर्ता सह भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजीव ब्राह्मर्षि के घर पर हुई 10 राउंड फायरिंग मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंच कर मीडिया को जानकारी दी। एसएसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सदर थाना अंतर्गत गांव के वार्ड नंबर 6 में राजीव जो हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता हैं, यहां लगभग 10 राउंड फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है।

घटना के बाद 10 खोखे बरामद हुए हैं। टीम को सूचित किया गया है। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से पता चल रहा है कि घटना रात करीब 9 बजकर 19 मिनट के आसपास की है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग जब्त कर ले जा रहे हैं। अभी तक फुटेज नहीं देखा गया है। प्रथम दृष्टया संभवतः एक ही बाइक पर दो या तीन लोग होने की संभावना है।

हम पता लगा रहे हैं कि घटना में कितने लोग शामिल थे। घटना के कारण के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जिनके घर गोली चली है उनसे पूछा गया है कि किसी से रंजिश या जमीन विवाद है क्या, लेकिन उन्हें भी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

मारुति मंदिर को लेकर विवाद के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि हां मंदिर को लेकर एक छोटे विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, परंतु प्रथम दृष्टया इतना बड़ा विवाद नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। यह अनुसंधान का विषय है। हम तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर आगे अनुसंधान कर रहे हैं।