सीतामढ़ी में पार्षद पति की हत्या मामले में बड़ा एक्शन, थानाध्यक्ष मुकेश कुमार निलंबित

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले जिला पार्षद पति की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। लोगों के भारी आक्रोश को देखते हुए थानाध्यक्ष मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने उन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था।

दरअसल, इससे पहले भी 28 अगस्त की रात भी बदमाशों ने बैद्यनाथ महतो के घर पर हवाई फायरिंग की थी। घटना के बाद उन्होंने थाने पर पहुंचकर पुलिस को दो खोखे भी उपलब्ध कराए थे। मामले में एजाज और त्रिभुवन समेत 3 लोगों पर FIR भी दर्ज कराई गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस घटना का वीडियो मांग रही थी। उसके बाद ही कार्रवाई की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना था कि जब प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस को घटना में इस्तेमाल किए गए खोखे भी उपलब्ध कराए गए थे, तो कार्रवाई के लिए और कितने साक्ष्य की आवश्यकता थी। घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है।