सीतामढ़ी में जिला पार्षद पति की हत्या से भड़का आक्रोश: भीड़ ने आरोपी के घर को जलाया, पुलिस को किया लहूलुहान

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले डुमरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह टहलने निकले पार्षद प्रतिनिधि बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह जिला परिषद क्षेत्र संख्या-13 की पार्षद खुशदिल देवी के पति थे।

बाइक सवार चार अपराधियों ने पथरिया श्मशान घाट के पास उनपर ताबड़तोड़ गोलियां मारीं। करीब आठ गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया और बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपित बताए जा रहे गांव के ही एजाज के घर में आग लगा दी।

पुलिस टीम पर हमला

क्षेत्र में बढ़ते बवाल को देखते हुए 12 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अमित रंजन और एसडीएम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया।

पथराव में इंस्पेक्टर अनिल राम और ट्रैफिक थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के सिर में चोट लगी है। दोनों पुलिस अधिकारियों को उपचार के लिए भेजा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दो दरोगा को भी मौके से खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। घटना में एसपी के भी चोटिल होने की खबर फैल रही थी, लेकिन एसपी ने खुद के चोटिल होने की बात से इंकार किया है।

शराब कारोबार हत्या की वजह? बताया जा रहा है कि क्षेत्र में शराब कारोबार के विरोध और शराब कारोबारी के खिलाफ शिकायत को लेकर उनका विवाद चल रहा था। इसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।