वैशाली के महुआ-चेहराकलां में गंगा के पानी से बुझेगी प्यास, 506.71 करोड़ की योजना को कैबिनेट की मंजूरी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पेयजल की समस्या से राहत दिलाने की दिशा में पहल की गई है।

बिहार कैबिनेट ने क्षेत्र में 506.71 करोड़ रुपये की लागत से बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत महुआ और चेहराकलां प्रखंडों की 36 पंचायतों के 493 वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी।

योजना के पूरा होने पर क्षेत्र में घरों तक नियमित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। गंगा नदी के सतही जल का उपयोग कर 72 एमएलडी क्षमता की जलापूर्ति योजना बनाई जाएगी।

इससे दोनों प्रखंडों के संबंधित पंचायतों और वार्डों में पेयजल की उपलब्धता बेहतर करने की योजना है। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ताकि लोगों को नियमित रूप से पानी मिल सके।

महुआ के विकास को बताया प्राथमिकता

बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री और महुआ विधायक संजय सिंह ने योजना की मंजूरी पर कहा कि राजनीति उनके लिए केवल वादे करने का माध्यम नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि 506.71 करोड़ रुपये की यह योजना महुआ की जनता के विश्वास, सम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महुआ का विकास उनकी प्राथमिकता है और जनता के हितों की रक्षा करना उनका संकल्प है।