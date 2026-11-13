भगवानपुर से समस्तीपुर तक बिछेगी नई रेल लाइन, महुआ-ताजपुर होकर गुजरेगी ट्रेन; 1.47 करोड़ से सर्वे को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत जाफरपट्टी में आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के पूर्व रेलवे ने जिले को बड़ा ताेहफा दिया है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर और समस्तीपुर के लाेगों को इसका खास लाभ मिलेगा।

वैशाली और समस्तीपुर जिले के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। भगवानपुर-समस्तीपुर वाया महुआ-ताजपुर 49 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना के फाइनल लोकेशन सर्वे को रेलवे बोर्ड की ओर से आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है।

सर्वे के लिए रेलवे ने मंजूर क‍िए 1.47 करोड़ सर्वेक्षण कार्य के लिए रेलवे बोर्ड ने 01.47 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कर दी है। बताया गया है कि इस परियोजना को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहल पर बीते दिनों नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया गया था।

मुलाकात के दौरान उन्होंने महुआ और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, यातायात सुविधा और व्यापारिक सुगमता के लिए इस नई रेल लाइन की महत्ता को रखा था और सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया गया था। रेलमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। रेलवे बोर्ड की ओर से सर्वे को मंजूरी मिलने को महुआ विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ वैशाली और समस्तीपुर जिलों के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है।