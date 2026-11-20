डिजिटल डेस्क, हाजीपुर(वैशाली)। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह एक बार फिर पांच साल पुराने हर्ष फायरिंग और कोविड नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले को लेकर चर्चा में हैं। गुरुवार को उनकी हाजीपुर सिविल कोर्ट में पेशी हुई। मामला अप्रैल 2021 का है, जब वैशाली जिले के लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर आयोजित उपनयन संस्कार समारोह के दौरान पुलिस की वर्दी पहने एक बॉडीगार्ड ने कार्बाइन से फायरिंग की थी।

उस समय अक्षरा सिंह मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही थीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मंच पर कार्यक्रम, पीछे चली कार्बाइन; वायरल वीडियो ने खींचा था ध्यान 23 अप्रैल 2021 को लालगंज स्थित पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर उनके भतीजे का उपनयन संस्कार समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को भी आमंत्रित किया गया था।

समारोह के दौरान वह मंच पर प्रस्तुति दे रही थीं, तभी पुलिस की वर्दी पहने एक बॉडीगार्ड ने कार्बाइन से फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद समारोह में सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक रूप से हथियार चलाने को लेकर सवाल उठने लगे थे।

कोरोना की दूसरी लहर में जुटी थी भीड़, कोविड नियमों पर भी उठे सवाल यह मामला सिर्फ हर्ष फायरिंग तक सीमित नहीं रहा। जिस समय समारोह आयोजित किया गया था, उस दौरान बिहार समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव था।

समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप लगे थे। इस वजह से आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठे थे। पूर्व विधायक, पत्नी और अक्षरा सिंह समेत कई लोगों पर प्राथमिकी वायरल वीडियो और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की थी। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अनु शुक्ला, बॉडीगार्ड और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस मामले ने उस समय राजनीतिक और मनोरंजन जगत दोनों में चर्चा बटोरी थी। अब पांच साल बाद अक्षरा सिंह की न्यायालय में पेशी ने पुराने प्रकरण को फिर सुर्खियों में ला दिया है। मुन्ना शुक्ला के दो बयानों ने भी खूब बटोरी थी सुर्खियां घटना के बाद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के कथित बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उनका कथित बयान 'वे कानून तोड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं' सुर्खियों में आया था।