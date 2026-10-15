सुपौल में जलजमाव बनेगा कमाई का जरिया, चौर क्षेत्रों में शुरू होगा मछली पालन; किसानों की बढ़ेगी आय

जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में मत्स्य संसाधनों के विकास और मछली पालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने सरायगढ़ प्रखंड के इटहरी राजस्व मौजा में स्थानीय लोगों एवं किसानों के साथ बैठक की। बैठक में जलजमाव वाले चौर क्षेत्रों को मत्स्य संसाधन के रूप में विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले में मत्स्य विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिले के कई क्षेत्रों में सालों भर जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों को संसाधन के रूप में विकसित कर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।